Асмус рассказала о важной роли Охлобыстина в ее жизни

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о важной роли артиста Ивана Охлобыстина в ее жизни. Теплыми воспоминаниями о коллеге она поделилась в Instagram.

Звезда фильма «Текст» рассказала, что для нее значит один из студийных павильонов на шоссе Энтузиастов в Москве. Она поведала, что именно там проходили съемки шоу «Интерны» и фильма «Zолушка». По словам актрисы, с этим местом ее связывает много добрых воспоминаний. Среди них она отдельно отметила знакомство с актером Охлобыстиным. По ее словам, у коллег по сериалу появилась особая связь.

«И там столько всего было... И головокружительные для студентки гонорары, и медные трубы... А еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным, ставшим для меня не просто наставником и другом, но и одним из самых близких и важных людей в жизни», — написала актриса. Асмус рассказала, что у нее также есть и не самые приятные воспоминания, связанные с работой в данном павильоне. По ее признанию, именно там ее заразили 16 видами клещей через общие кисти для грима. Она подчеркнула, что из-за этого она теперь не может умываться простой водой и пользоваться кремами.