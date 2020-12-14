Российская актриса Кристина Асмус кардинально сменила имидж и превратилась в брюнетку с каре. Фото с новой прической она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка выложила сделанное перед зеркалом селфи, на котором она запечатлена в шляпе и с черными волосами. «Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли», — написала знаменитость.

Она также поделилась видео, на котором можно увидеть, что у нее появилась челка. Асмус поинтересовалась у подписчиков, как они оценивают ее новую прическу. Большинство комментаторов отметили, что актрисе идет образ роковой женщины. Некоторые предположили, что она надела парик. При этом звезда не стала пояснять, для какого проекта она решила перекраситься в черный цвет.

Ранее Асмус рассказала, что считает появление в фильме Сарика Андреасяна «Что творят мужчины» своей самой постыдной ролью. По сюжету картины несколько парней поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус появляется в одном эпизоде с Таиром Мамедовым. Она изображает легкомысленную блондинку, которая готова на все ради новой модели iPhone.