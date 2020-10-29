Харламов и Асмус официально развелись

Комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально развелись. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Брак Харламова и Асмус расторг мировой суд. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение.

На заседаниях, по информации канала, ни Харламов, ни Асмус не появлялись. Их интересы представляли адвокаты.

Инициатором развода стал резидент Comedy Club, хотя до этого бывшие супруги заявляли, что желание развестись было обоюдным. Дочь Харламова и Асмус по решению суда останется с матерью.

Гарик Харламов в конце сентября рассказал, что они с Кристиной Асмус решили остаться друзьями. Комик прокомментировал слухи о своем новом романе. Пара объявила о разводе 22 июня. По словам Асмус, разойтись они решили около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию.