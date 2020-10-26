Гарик Харламов узнал о розыгрыше призов от его имени и обратился к поклонникам

Резидент Comedy Club Гарик Харламов узнал о розыгрыше призов от его имени в сети и предостерег пользователей от участия в конкурсе. В Instagram он обратился к поклонникам, сообщив о мошенниках, организовавших подобную акцию якобы от лица юмориста.

«Внимание! Я не провожу никаких гивов! Никаких сборов средств! Никаких розыгрышей!» — написал комик, подчеркнув, что периодически ему необходимо сообщать о подобных попытках преступников.

Он добавил, что недавно общался с одним пользователем, который оказался мошенником, и теперь неизвестный юзер «решил за счет его имени заработать». «Не ведитесь, это мошенники! На всех языках скажу. Обман, вранье!» — заключил Харламов.

В публикации был указан аккаунт, который ведут от лица Харламова. В нем якобы разыгрываются смартфоны iPhone 12, миллион рублей и автомобиль Mercedes Benz. Многие поблагодарили комика за бдительность и желание оградить поклонников от мошенников.

Гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель. Мошенники зачастую используют эту систему розыгрыша для накрутки подписчиков или обмана пользователей с целью кражи их денежных средств.

Ранее Харламов поговорил с телефонным мошенником, притворившимся сотрудником банка, и разозлил его. Шоумен записал разговор со злоумышленником на видео и опубликовал в сети.

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