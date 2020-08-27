Галич задела Ивлееву словами о «ссаных гивах»

Блогерша Ида Галич и ведущая Анастасия Ивлеева поспорили из-за слов Галич о «ссаных гивах», которые в том числе проводила и Ивлеева. Поводом для перепалки послужил пост Иды о рейтинге Forbes в Instagram.

«Мам, я попала в Forbes без ссаных гивов и розыгрыша пяти тысяч в комментариях», — отметила она. По словам Галич, это «дюже хорошая новость», так как доказывает, что не всегда количество подписчиков означает больше денег.

Эти слова задели Ивлееву, и она высказалась в сторис. Блогерша ответила, что рада за Галич, но призвала ее остановиться. Ведущая пояснила, что проводит розыгрыши только на официальной странице, а все подарки доходят до победителей.

Галич отмечала, что Ивлеева два года назад сама была против раздачи призов, но теперь делает это. Оппонентка же пояснила, что не поддерживала мошенников и обманщиков среди блогеров, которые через подобные действия набирают подписчиков, а призы так и не разыгрывают.

26 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Галич замкнула тройку лидеров. Ивлеева — на шестом месте.

Гивами называются розыгрыши призов в Instagram. Они устроены таким образом, что спонсоры блогера собирают средства на приз, а интернет-знаменитость публикует правила, по которым определяется победитель.

Чаще всего требуется подписываться на аккаунты спонсоров и оставлять комментарии. Метод позволяет привлечь подписчиков, но считается не совсем чистым, так как люди стремятся получить приз, а не смотреть контент блогера.