Ивлеева раскрыла секрет успешного похудения

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла подробности диеты, благодаря которой похудела на 10 килограммов. Как сообщает Starhit, она рассказала о режиме питания после публикации новых фото.

По словам Ивлеевой, секрет успеха в похудении — придерживаться рациона, в котором преобладают овощи. «Правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», — заметила блогерша. Лишний вес у нее появился за время самоизоляции из-за коронавируса.

Ведущая добавила, что теперь так же старается не есть на ночь, но иногда нарушает это правило. «Я приехала домой в полпервого ночи. И знаете что было на моей тарелке? Пюреха и котлеты!» — заметила она.

Ивлеева пояснила, что после ухода лишнего веса уже можно позволять такие послабления, но не на регулярной основе. «Сиськи отпали, все отпало. Так что мне можно, а если вы еще в начале своего пути, то вам нельзя», — заключила блогерша.

Ранее Ивлеева объяснила, что хвастается роскошной жизнью в Instagram, чтобы «повыпендриваться перед подругами», которые следят за ней в социальных сетях. Так она отреагировала на комментарии поклонников в соцсети.