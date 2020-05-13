Ивлеева позавидовала работающим во время карантина россиянам

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева позавидовала тем россиянам, кто во время самоизоляции работает и «крутится как белка в колесе». Об этом знаменитость написала в своем Instagram-аккаунте.

Ивлеева заметила, что если раньше все стремились отдохнуть и съездить за город на барбекю и бокал вина, то теперь все соскучились по прежнему темпу жизни. «Те, кто крутится так и во время карантина, — вот теперь мы вам уже немного завидуем, и вы, наверное, как раз обратного хотите — отдыха и мощнейшего расслабона», — предположила блогерша.

Ранее в ходе опроса россияне признались, что скучают по работе во время самоизоляции. При этом 42 процента респондентов ответили, что им не хватает общения с коллегами, еще 32 процента опрошенных нуждаются в деньги и порядка трети россиян хотят вернуться к привычным активностям, таким как занятия спортом.

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