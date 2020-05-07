В России признали необходимость адаптации к работе после самоизоляции

Свыше половины — 55 процентов — российских работодателей признали, что после вынужденного режима самоизоляции их подчиненным потребуется адаптация. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала Superjob.

При этом 34 процента респондентов считают, что в этом нет необходимости, а еще 11 процентов затруднились ответить. Примерно такие же результаты следуют из опроса о том, нужно ли сотрудникам время на привыкание к работе после отпуска. По мнению половины руководителей, такой процесс необходим, а еще 41 процент опрошенных уверен в обратном.

В исследовании приняло участие 500 работодателей из всех регионов России. Сам опрос проходил с 28 апреля по 6 мая.

Ранее зампредседателя фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что значительная часть людей, которые перешли на дистанционную работу из-за коронавируса, останутся трудиться в таком режиме и после окончания карантина. В связи с этим депутат указал на важность изменения трудового законодательства в отношении удаленки.

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