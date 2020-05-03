Онлайн-образованию в России предрекли большой шаг вперед из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в России дистанционное образование обречено довольно далеко шагнуть вперед. Об этом в интервью «Мосленте» сообщила цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко.

Она рассказала, что за короткий период многие сумели освоить определенные общие технологии, научились пользоваться инфраструктурой. Радченко при этом отметила, что с одной стороны, онлайн-образование кажется более эффективным, так как нельзя спрятаться на задней парте, но с другой — можно отключить камеру, и «сачковать становится легко».

Собеседница издания считает, что полностью уйти в онлайн образование не сможет — об этом говорит, например, то, что студенты начинают создавать себе привычные аудитории онлайн. «Значит, есть потребность воспроизвести физическое пространство онлайн», — объяснила Радченко. Вторым моментом она назвала коллективную динамику — аудитория дает преподавателю обратную связь, он чувствует, что на него смотрят, слушают, реагируют на его слова. В физическом пространстве организовать это проще, чем в онлайн.

Радченко считает, что хорошие шансы выжить имеет разнообразный интерактив, «в котором мы будем не только зрителями, но и соучастниками происходящего». «Многим ведь недостаточно просто смотреть кино дома, на компьютере: нам хочется, чтобы оно было качественное, — картинка на большом экране, хороший звук, супер-удобное кресло, которого нет у нас дома, и другие люди, которые дома просто не поместились бы», — отметила она и добавила, что то же самое сейчас произойдет и с другими офлайн-индустриями.

В том же интервью специалист рассказала, что жители мегаполисов из-за распространения коронавируса стали чаще интересоваться искусством, общаться и заниматься спортом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



