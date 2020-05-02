Названы плюсы от распространения коронавируса для жителей мегаполисов

Жители мегаполисов из-за распространения коронавируса стали чаще интересоваться искусством, общаться и заниматься спортом. Об этом в интервью «Мосленте» сообщила цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко, называя плюсы от ситуации с пандемией.

Она добавила, что из-за распространения инфекции люди начали внимательнее относиться к вопросам гигиены. В частности, многие отказались от рукопожатий при встрече, носят защитные маски и перчатки, выбирают поездки на личном, а не на общественном транспорте. «Я не говорю, что город превратится в пустынное пространство, где на дикой скорости проносятся автомобили и раз в час проходит один-единственный человек в химзащите. Но некоторое возвращение к практикам безопасности мы, скорее всего, увидим», — считает Радченко.

Специалист напомнила, что сейчас россияне из-за режима самоизоляции в основном сидят дома. У многих в связи с этим появилось свободное время, которое они стремятся занять виртуальным общением, домашними тренировками и изучением искусства. «Как только ограничение самоизоляции будет снято, мы наверняка будем наблюдать всплеск общения в офлайне. Просто потому, что все истосковались по привычной форме телесного общения. Люди, привыкшие к занятиям спортом, побегут в спортивные залы, сильно востребованными окажутся коллективные способы общения», — сказала Радченко.

В том же интервью она объяснила всплеск черного юмора на тему коронавируса. По словам эксперта, это защитная реакция людей на новые условия жизни. Кроме того, обычно, когда приходит беда, обществу хочется объединиться, уточнила антрополог.

Ранее 2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По их данным, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня.

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