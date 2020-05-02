Всплеск черного юмора на тему коронавируса объяснили

Всплеск черного юмора на тему коронавируса — это защитная реакция людей на новые условия жизни. Об этом сообщила цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко в интервью «Мосленте».

Она уточнила, что сегодняшний юмор касается в основном не угрозы эпидемии как таковой, а затрагивает карантин, гигиенические практики, удаленную работу и обучение. «По сути, сейчас возникают тексты, которые реагируют не столько на саму эпидемию, сколько на те способы защищаться от нее, которые мы с вами сейчас вырабатываем. На наших глазах возникает норма, а поскольку она новая, мы не все с ней согласны, и непонятно пока, как жить в этих новых условиях. А юмор как раз становится способом их проработать», — объяснила Радченко.

Специалист также рассказала, что во время катастрофических событий обычно включается массовое производство шуток. Это связано с тем, что, когда приходит беда, людям хочется объединиться. «И этот юмор включается, когда есть некоторая дистанция между катастрофой и нами. Вряд ли кто-то станет смеяться, когда от какой-то внешней угрозы погибли его близкие, — слишком это близко, болезненно и остро», — отметила она.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!