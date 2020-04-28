Мир попросили не ждать «старую нормальность» после пандемии

Странам необходимо принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
Как указывается в документе, мир просят не ждать возвращения к «старой нормальности», поскольку этого не будет. Текущие массовые перераспределения финансовых ресурсов, проведенные правительствами в эти недели и месяцы станут проблеском будущего, считают эксперты.
Согласно прогнозу ООН, в связи с пандемией коронавируса уже во втором квартале 2020 года останутся без работы 195 миллионов человек, а уровень безработицы и бедности может стать «историческим». Наибольшие потери в результате кризиса понесут малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты, полагают эксперты ООН.
В начале апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала нынешний глобальный экономический кризис худшим за последние 100 лет, сравнив его с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году. По ее словам, весь мир имеет дело с кризисом с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Сейчас по всему миру зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 210,9 тысячи человек скончались, излечились свыше 892,5 тысячи заразившихся.