Нынешний экономический кризис назвали худшим за 100 лет

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала нынешний глобальный экономический кризис худшим за последние 100 лет и сравнила его с Великой депрессией, начавшейся в 1929 году. Ее вступительная речь перед началом традиционного совместного мероприятия МВФ и Всемирного банка опубликована на сайте организации.

«По сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии», — отметила Георгиева. По ее словам, весь мир имеет дело с кризисом с экстраординарной неопределенностью относительно глубины и продолжительности.

Также она отказалась давать прогноз относительно перспектив глобальной экономики на ближайшее время, поскольку прежний, опубликованный в начале года и предусматривавший рост на 3,3 процента по итогам 2020 года, утратил актуальность.

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Георгиева оценила возможный отток средств инвесторов с развивающихся рынков в 100 миллиардов долларов, что в три раза превышает аналогичный показатель во время кризиса 2008 года.

Ранее Африканский союз (AU) подсчитал, что ущерб континента от вызванного коронавирусом кризиса окажется меньше, чем аналогичные потери стран Европы. Его оценили в 0,8 процента спада континентального ВВП при оптимистичном сценарии и в 1,1 процента — при пессимистичном.

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