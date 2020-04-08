Мировой торговле напророчили серьезное падение

Объем падения мировой торговли в текущем году может составить более 30 процентов. Об этом говорится в прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО).

Грядущий спад связан с распространением коронавируса, пандемия нарушает нормальную экономическую активность во всем мире. В ВТО не исключают, что падение может оказаться серьезнее тех, что наблюдались в 2008-2009 годах во время глобального финансового кризиса. «Данные, которые мы видим сегодня, являются угрожающими. Однако быстрое, активное восстановление вполне возможно», — сказал глава организации Роберто Азеведо. В ВТО указывают, что ситуация зависит от того, как долго будет продолжаться пандемия.

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Ранее сообщалось, что из-за пандемии под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру. Сильнее остальных от этого могут пострадать работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли.

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