Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму

Для спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса и снижения цен на нефть необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную не менее чем семи процентам ВВП страны. Такую цифру назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Он пояснил, что обещанная властями страны господдержка уже эквивалентна пяти процентам ВВП, если считать выпадающие нефтяные доходы, которые придется заместить правительству. Так, первый уже объявленный пакет антикризисных мер составит около 1,4 триллиона рублей, прогнозируемый объем выпадающих доходов только из федерального бюджета составит около 3-4 триллионов рублей.

Дополнительно к этому российским властям необходимо будет пойти на стимулирующие меры еще на 2-3 процента ВВП. Если исходить из номинального ВВП России за 2019 года в размере 110 триллионов рублей и того же показателя за 2020-й, который прогнозируется S&P на уровне 108,6 триллиона рублей, то речь идет о дополнительных мерах на 2-3 триллиона рублей. «Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7 процентов ВВП», — сказал Кудрин. Итоговая сумма необходимых, по мнению главы Счетной палаты, антикризисных мер составляет 7,6-7,7 триллиона рублей.

Кудрин допустил, что для этого России, возможно, придется пойти на увеличение государственного долга. Финансировать такой объем мер только за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) нерационально, отметил глава Счетной палаты. В настоящее время государственный долг России составляет 14 процентов ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты ING Bank написало, что объявленные траты России на спасение экономики от последствий коронавируса составляют всего 2 процента ВВП, что значительно ниже показателей других стран. Аналитики предположили, что в Кремле готовятся к затяжному периоду низких цен на нефть и пытаются экономить деньги.

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