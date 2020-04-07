В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом», — указал Мишустин. Когда данные меры будут введены и в чем они заключаются, пока не уточняется.

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Ранее во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса, он будет действовать до 1 мая. Как пишет ТАСС, это касается имущественно-земельной сферы.

Согласно данным на 7 апреля, коронавирусом в стране заражены более семи тысяч человек, погибли свыше 50. Большинство инфицированных — в Москве. По указу президента, весь апрель в России объявлен нерабочим.

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