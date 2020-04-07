В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом», — указал Мишустин. Когда данные меры будут введены и в чем они заключаются, пока не уточняется.
Ранее во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Москве ввели мораторий на проверки бизнеса, он будет действовать до 1 мая. Как пишет ТАСС, это касается имущественно-земельной сферы.
Согласно данным на 7 апреля, коронавирусом в стране заражены более семи тысяч человек, погибли свыше 50. Большинство инфицированных — в Москве. По указу президента, весь апрель в России объявлен нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения