Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в еще одном российском регионе

Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, передает ТАСС.
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Погибшему было 45 лет, он долго болел и проходил лечение в Лабинской центральной районной больнице. Причиной смерти стали осложнения. Другая информация не приводится.
Всего в крае зарегистрировано 50 случаев заражения, у многих заболевание протекает в тяжелой форме. Пятеро находятся на искусственной вентиляции легких, у 22 человек состояние улучшилось и сейчас оценивается как средней тяжести. 15 пациентов поправились.
По данным на 6 апреля, в России насчитывается 6343 инфицированных, 4484 из них находятся в Москве. Скончались более 50 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения