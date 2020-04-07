Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в еще одном российском регионе

Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, передает ТАСС.

«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.

Погибшему было 45 лет, он долго болел и проходил лечение в Лабинской центральной районной больнице. Причиной смерти стали осложнения. Другая информация не приводится.

Всего в крае зарегистрировано 50 случаев заражения, у многих заболевание протекает в тяжелой форме. Пятеро находятся на искусственной вентиляции легких, у 22 человек состояние улучшилось и сейчас оценивается как средней тяжести. 15 пациентов поправились.

По данным на 6 апреля, в России насчитывается 6343 инфицированных, 4484 из них находятся в Москве. Скончались более 50 человек.

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