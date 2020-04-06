В еще одном регионе России сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Республике Бурятия. Им оказалась 73-летняя местная жительница, которая имела первую группу инвалидности. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, передает Regnum.
По ее словам, коронавирус у женщины подтвердился 2 апреля. До этого такой диагноз поставили ее брату.
Пневмония у пациентки с коронавирусом усугубилась на фоне сопутствующих заболеваний. Она, в частности, имела диабет второго типа и артериальную гипертонию, перенесла инсульт, была инвалидом первой группы.
«Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких», — пояснила Лудупова, выразив соболезнование родственникам умершей.
Ранее первая смерть пациента с коронавирусом была подтверждена в Иркутской области. Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в инфекционной больнице. Ему было 62 года.
По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В Бурятии, по официальным данным, зарегистрировано 43 случая заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения