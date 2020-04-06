В еще одном регионе России сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Республике Бурятия. Им оказалась 73-летняя местная жительница, которая имела первую группу инвалидности. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, передает Regnum.

По ее словам, коронавирус у женщины подтвердился 2 апреля. До этого такой диагноз поставили ее брату.

Пневмония у пациентки с коронавирусом усугубилась на фоне сопутствующих заболеваний. Она, в частности, имела диабет второго типа и артериальную гипертонию, перенесла инсульт, была инвалидом первой группы.

«Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких», — пояснила Лудупова, выразив соболезнование родственникам умершей.

Ранее первая смерть пациента с коронавирусом была подтверждена в Иркутской области. Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в инфекционной больнице. Ему было 62 года.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в России зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно. В Бурятии, по официальным данным, зарегистрировано 43 случая заражения.

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