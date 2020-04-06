Число зараженных коронавирусом в России превысило шесть тысяч

Число пациентов, у которых подтвержден коронавирус, превысило в России шесть тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

С начала эпидемии в России подтверждено 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За сутки новые случаи заражения зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Больше всего новых случаев в Москве (591), Московской области (82) и Петербурге (35).

За весь период зафиксировано 47 смертей, выздоровели 406 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки коронавирусом заразились 30 детей.

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