В Москве появилось более 500 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Москве зарегистрирован 591 случай заражения новым коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Московской области число зараженных увеличилось на 82.

По всей стране за день заразилось 954 человека. С учетом этих цифр в стране 6343 инфицированных в 80 регионах. Пока инфекции нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Чукотке, республике Алтай.

Число умерших пациентов выросло на два человека — с 45 до 47. 406 россиян полностью поправились.

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