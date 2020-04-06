В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях на дому

В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с 6 апреля начнет массовый скрининг всех желающих провериться на COVID-19. Тест позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях заболевания, а также обнаружить коронавирус у людей с не выраженными симптомами.
Процедура происходит на дому практически бесконтактным способом, чтобы не нарушать режим самоизоляции граждан. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, а затем забирает биоматериал. Результат присылают в течение двух дней на электронную почту.
«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», — уточняет Роспотребнадзор.
В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период в стране умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
В марте ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения