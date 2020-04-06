Раскрыто состояние заразившегося коронавирусом главврача больницы в Коммунарке

Болезнь у заразившегося коронавирусом главного врача больницы в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко протекает в легкой форме. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — отметил Петриков.

По его словам, при борьбе с коронавирусом в первую очередь необходимо думать о персонале. «Персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — заключил он.

3 апреля гендиректор Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова Олег Карпов рассказал, что Проценко чувствует себя нормально и «рвется на работу».

О заражении Проценко коронавирусом стало известно 31 марта. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

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