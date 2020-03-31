Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке рассказал о болезни

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого выявили коронавирус, рассказал о своей болезни. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя вполне хорошо. Проценко изолировался в кабинете с условиями для дистанционной работы, а также управления и консультаций при помощи телемедицины.

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О заражении Проценко коронавирусом стало известно ранее 31 марта. Его коллеги сообщили, что врач находится в удовлетворительном состоянии в больнице в Коммунарке. Он сказал, что продолжает работать.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

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