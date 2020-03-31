Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют

Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными. Такое поручение по итогам совещания в правительстве дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

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Медицинских работников могут расселить по медицинским организациям или гостиницам, где они будут находиться во внерабочее время.

31 марта Минздрав должен определить потребность в одноразовой посуде медучреждений, где проходят лечение инфицированные. Полученные цифры будут переданы в Минпромторг, который до 2 апреля обеспечит поставку изделий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил работу системы здравоохранения в России. По его словам, штаб и врачи работают хорошо.

За последние сутки в стране выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек.

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