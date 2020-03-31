Борющихся с коронавирусом российских врачей изолируют

Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) до 2 апреля должны проработать вопрос изоляции медиков, которые борются с коронавирусом и работают с зараженными. Такое поручение по итогам совещания в правительстве дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».
Медицинских работников могут расселить по медицинским организациям или гостиницам, где они будут находиться во внерабочее время.
31 марта Минздрав должен определить потребность в одноразовой посуде медучреждений, где проходят лечение инфицированные. Полученные цифры будут переданы в Минпромторг, который до 2 апреля обеспечит поставку изделий.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил работу системы здравоохранения в России. По его словам, штаб и врачи работают хорошо.
За последние сутки в стране выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения