Совфед вслед за Госдумой одобрил право правительства вводить режим ЧС

Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил закон о полномочиях правительства вводить режим чрезвычайности ситуации (ЧС) на территории страны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 31 марта.

Помимо режима ЧС, кабинет министров наделяется правом объявлять режим повышенной готовности. Также правительство сможет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Соответствующий закон нижняя палата парламента приняла во вторник утром сразу в трех чтениях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данные изменения направлены на защиту граждан страны в условиях распространения нового коронавируса. По его словам, поправки были подготовлены в сжатые сроки.

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