Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

Также правительство наделяется правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами. Из документа также следует, что в случае ЧС правительство может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что пакет принятых «антивирусных» законов направлен на защиту россиян и исполнение поручений главы государства. Он отметил, что необходимые поправки были разработаны в кратчайшие сроки.

Законопроект о расширении полномочий кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций был внесен в Госдуму 26 марта.

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