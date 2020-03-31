Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС) в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.
Также правительство наделяется правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.
Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определенными лекарствами. Из документа также следует, что в случае ЧС правительство может вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что пакет принятых «антивирусных» законов направлен на защиту россиян и исполнение поручений главы государства. Он отметил, что необходимые поправки были разработаны в кратчайшие сроки.
Законопроект о расширении полномочий кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций был внесен в Госдуму 26 марта.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения