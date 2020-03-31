Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства из-за коронавируса, в частности праве вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 31 марта.
26 марта правительство внесло в нижнюю палату парламента проект закона, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Помимо введения режима ЧС,
правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».
Кроме того, законопроект предоставляет правительству право в случае ЧС ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами сроком не более чем на 90 дней и регулировать обращение с особо важными препаратами.
В тот же день сообщалось, что в Кремле пока не рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в РФ.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового вируса действует в Вологодской области и в двух граничащих с Китаем районах Приморья.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения