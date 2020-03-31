Госдума приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях правительства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства из-за коронавируса, в частности праве вводить режим чрезвычайной ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 31 марта.

26 марта правительство внесло в нижнюю палату парламента проект закона, расширяющий полномочия кабинета министров в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Помимо введения режима ЧС,

правительство может получить право устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями».

Кроме того, законопроект предоставляет правительству право в случае ЧС ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами сроком не более чем на 90 дней и регулировать обращение с особо важными препаратами.

В тот же день сообщалось, что в Кремле пока не рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации в РФ.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового вируса действует в Вологодской области и в двух граничащих с Китаем районах Приморья.

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