Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. Об это сообщает портал «Вологда-поиск» в субботу, 28 марта.

По его словам, мера принята в связи выявлением в городе новых случаев заражения. Он призвал усилить режим самоизоляции.

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Мэр Череповца Вадим Германов призвал горожан проявить ответственность и оставаться дома. «Только самоизоляция защитит вас, ваших детей, родителей, родных и близких», — цитирует градоначальника агентство «Череповец».

Ранее сообщалось, что число местных жителей с подозрением на коронавирус увеличилось до девяти.

В начале февраля в двух граничащих с Китаем районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

По последним данным, общее число выявленных в РФ случаев заражения достигло 1264, погибли пять человек.

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