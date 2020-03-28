Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. Об это сообщает портал «Вологда-поиск» в субботу, 28 марта.
По его словам, мера принята в связи выявлением в городе новых случаев заражения. Он призвал усилить режим самоизоляции.
Мэр Череповца Вадим Германов призвал горожан проявить ответственность и оставаться дома. «Только самоизоляция защитит вас, ваших детей, родителей, родных и близких», — цитирует градоначальника агентство «Череповец».
Ранее сообщалось, что число местных жителей с подозрением на коронавирус увеличилось до девяти.
В начале февраля в двух граничащих с Китаем районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
По последним данным, общее число выявленных в РФ случаев заражения достигло 1264, погибли пять человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения