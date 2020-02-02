В районах Приморья ввели чрезвычайную ситуацию из-за китайского вируса

В двух граничащих с Китаем районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Там уже разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из КНР иностранцев с видом на жительство. Отмечается, что изоляционные пункты для помещения на карантин уже работают в Артемовском городском округе, Пограничном и Октябрьском районах. Помимо этого, режим ЧС ввели в Хасанском районе.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке и других мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Премьер отмечал, что распоряжение уже пошло в работу.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 305 человек, вылечились — 346. Число заразившихся превысило 14 тысяч. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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