Число жертв коронавируса резко возросло

В Китае число жертв коронавируса 2019-nCoV возросло до 304 человек, количество зараженных увеличилось до 13 846. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Посольство России готовит эвакуацию россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Операция с использованием самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России начнется 3-4 февраля.

1 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай. С 2 февраля МВД приостановит прием документов, а также оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР. Россиян не ограничили от поездок в Китай, однако рекомендовали от них воздержаться.

По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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