Стали известны подробности эвакуации россиян из Китая

Эвакуация россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая начнется 3-4 февраля. Такие подробности операции с использованием самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил направить самолеты ВКС, чтобы вывезти россиян из Китая. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, как уточнил Песков, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

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Накануне, 31 января, стало известно о первых двух случаях коронавируса в России — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами КНР. В тот же день российские власти объявили о начале эвакуации граждан из Китая и ввели дополнительные ограничения на границах.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали у почти 12 тысяч человек. От него погибли 259 человек, выздоровели пока 243. За пределами КНР подтверждены случаи заражения у более чем ста человек. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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