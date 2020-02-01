Путин отправил за россиянами в зараженный коронавирусом Китай самолеты ВКС

Президент России Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) страны эвакуировать россиян из Китая из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, первые рейсы начнутся уже 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая в связи с коронавирусом. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Эвакуация проходит через пункты Пограничный, Краскино и Полтавка.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае у более чем 11 тысяч человек во всех регионах страны. Его жертвами стали 259 человек, еще 243 были выписаны из больниц. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России зафиксировано два случая коронавируса. Оба пациента — граждане Китая. Они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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