Началась эвакуация россиян из Китая

Эвакуация россиян из Китая, где зафиксирована эпидемия коронавируса, началась в Приморском крае. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте регионального правительства.

Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Эвакуация проходит через пункты Пограничный, Краскино и Полтавка.

Уточняется, что эвакуация граждан через Пограничный продлится с 1 по 3 февраля, а через Краскино — 1 и 3 февраля. Полтавку открыли на один день.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья сообщило, что в субботу, 1 февраля, планируется пропустить более 100 россиян. При пересечении госграницы туристы проходят медосмотр и термометрию.

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