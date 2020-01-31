Стало известно состояние первых зараженных коронавирусом в России

Состояние двух первых заболевших коронавирусом в России стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

31 января стало известно, что в России обнаружили двух человек, зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области.

Оба являются гражданами Китая. Их изолировали, угроз распространения вируса по стране нет.

До этого в России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом: еще 30 января Минздрав, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщал, что больных новой инфекцией не зарегистрировано.

Российские власти начнут эвакуацию граждан России из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Москва также ограничит пересечение границ с Монголией и обяжет граждан Китая, имеющих вид на жительство в России, проходить карантин при въезде через пункты пропуска.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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