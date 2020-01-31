Граждан Белоруссии и Китая начнут отправлять в карантин при въезде в Россию

Граждане Белоруссии и Китая, у которых есть вид на жительство в России, будут направляться в карантин при въезде на территорию страны через пункты пропуска, где было ограничено сообщение. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила вице-премьер, глава Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

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Ранее в пятницу стало известно, что на территории России обнаружены первые двое зараженных коронавирусом. Как отмечалось, больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился.

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