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В России появились первые зараженные коронавирусом
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В России появились первые зараженные коронавирусом

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Продолжение: Россиян эвакуируют из зараженных смертельным вирусом регионов Китая

В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, возглавляющую оперативный штаб по борьбе в вирусом.

Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Голикова добавила, что российские власти начинают эвакуацию граждан РФ из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Помимо этого, Россия ограничит пересечение с Монголией и обяжет граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ, проходить карантин при въезде через пункты пропуска.

До этого в России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом: 30 января Минздрав, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщал, что больных новой инфекцией не зарегистрировано.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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