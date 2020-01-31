Число заболевших коронавирусом приблизилось к десяти тысячам человек

Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV приблизилось к десяти тысячам человек. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая, передает РИА Новости.

По последним данным, в Китае 9692 зараженных вирусом. Также зафиксировано еще около 15 тысяч случаев с подозрением на заболевание. Более 100 тысяч человек, которые имели контакт с заболевшими, находятся под карантином. Жертвами болезни стали 213 человек.

Отмечается, что количество заболевших новым вирусом в Китае уже превысило общее число всех заразившихся в мире во время эпидемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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