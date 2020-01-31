Мир
 
Последние новости
В Киеве призвали Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы
Рассекречены документы о Ялтинской конференции
Конкуренты нанесли удар по Tesla
Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло
Рабочий случайно нашел на стройке сокровища XVII века
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО
Пришедшие в шубах дарить блокадникам «батоны» чиновницы подали в отставку
Новости партнеров

Число заболевших коронавирусом приблизилось к десяти тысячам человек

Перейти в «Мою Ленту»

Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV приблизилось к десяти тысячам человек. Об этом сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая, передает РИА Новости.

По последним данным, в Китае 9692 зараженных вирусом. Также зафиксировано еще около 15 тысяч случаев с подозрением на заболевание. Более 100 тысяч человек, которые имели контакт с заболевшими, находятся под карантином. Жертвами болезни стали 213 человек.

Отмечается, что количество заболевших новым вирусом в Китае уже превысило общее число всех заразившихся в мире во время эпидемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир00:0230 января
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)

Свобода по-американски

Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
01:00Сегодня

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

00:59Сегодня

Коронавирус дошел до Италии

23:5030 января

Макрон оценил «сделку века»

Мир00:0329 января

«Америка не может не ответить»

Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
22:5130 января

Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения

22:2730 января

В США подтвердили случай передачи коронавируса от человека к человеку

21:5530 января

Мужчина пригласил детей на день рождения дочери и захватил их в заложники

Мир00:0327 января

«Мы не несем традиционные ценности»

Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
20:5830 января

Пентагон опроверг гибель сотрудников ЦРУ в упавшем в Афганистане самолете

20:2630 января

Украину сочли жертвой импичмента Трампа

18:3530 января

Турция обвинила Францию в дестабилизации Ливии

Россия
Глава Крыма потребовал уволить подаривших блокадникам «батоны» чиновниц в шубах
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Стала известна зарплата Медведева на новой работе
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
В РПЦ опровергли запрет патриарха высшему духовенству отпевать Чаплина
Михаил ИгнатьевПутин уволил главу Чувашии Игнатьева
Он угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Вузы Москвы усилят карантинно-медицинский контроль из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Коронавирус дошел до Италии
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Макрон оценил «сделку века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве призвали Россию выдвинуть Украине жесткие требования
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Генпрокурор Украины рассказал о мини-спецслужбах олигархов
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
В Казахстане задержали врача за распространение слухов о коронавирусе
Все материалы
Экономика
Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Конкуренты нанесли удар по Tesla
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Запад признал успех российской экономики под санкциями
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
На Западе раскритиковали США за санкции против «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Следователи попросили об аресте полицейских по делу Голунова
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Россиянин специально подрезал управляемую женщиной машину и сел за убийство
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
ФСИН подтвердила освобождение помилованной Путиным израильтянки
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены документы о Ялтинской конференции
«Прогноз неутешительный»
 
Стало известно о возможном новом главе производителя SSJ-100
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Рассекречены будущие продукты Apple
Все материалы
Спорт
Россию посчитали «кошмарным регионом» мирового MMA
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Испанский клуб подтвердил переход Смолова
«Вратарь должен быть наполовину чокнутым»
Поддержка родных, переезд в Европу и титул лучшего голкипера мира: история Алисона Бекера
У Роналду насчитали десятки миллионов фейковых подписчиков в Instagram
«Заложники интриг и политики»
 
СМИ сообщили о переходе Смолова в европейский клуб
Все материалы
Культура
Компания Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Модель в подробностях описала изнасилование Вайнштейном
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Хореографа Королевского балета отстранили из-за домогательств к танцорам
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
16-летнему актеру из «Ералаша» перерезали горло
Все материалы
Интернет и СМИ
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Собчак сняли с рейса во Внуково
Мастера на все руки
 
Соловьев предостерег российских чиновников от дури
Все материалы
Ценности
Американская рэперша надела обтягивающий костюм от украинского дизайнера
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Девушка впервые показала пятно на пол-лица коллегам и удивилась их поступку
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Золотые зубы станут новым трендом
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Ирина Шейк снялась для обложки Vogue в пиджаке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Гигантская волна смыла позировавшую на берегу океана туристку и погубила ее
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Кругосветного путешественника нашли мертвым без одежды на яхте
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
На борту застрявшего из-за коронавируса круизного лайнера оказались россияне
Все материалы
Из жизни
Рабочий случайно нашел на стройке сокровища XVII века
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Мужчина тайно следил за бывшей возлюбленной через приложение
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Полицейские раскрыли ограбление банка по следам на снегу
Все материалы
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Автомобили, официально признанные частью истории США
Что мы нашли в Национальном реестре исторических автомобилей Америки
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
В МВД перечислили любимые приемы российских угонщиков
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
Toyota отзывает в России минивэны Alphard
Все материалы
Дом
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянин пытался попасть в гараж и выкопал снежный тоннель
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Киллер отказался убивать из-за квартиры и сдал заказчика полиции
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы города мира с самыми большими пробками
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы