Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом проинформировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

При этом организация не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей и товаров. ВОЗ призвала страны мира бороться с недостоверной информацией касательно вируса и его распространения, а также выразила уверенность в том, что Китай сможет остановить вспышку заболевания.

На сегодняшний день вирусом заразились 7834 человека по всему миру, большинство из них — 7,7 тысячи — находятся в Китае. 170 заболевших умерли, столько же вылечились от инфекции.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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