В Казахстане задержали врача за распространение слухов о коронавирусе

В Казахстане задержали врача, который распространял в соцсетях слухи о якобы имеющихся в Алма-Ате случаях заражения коронавирусом из Китая. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, задержанным оказался гинеколог из Енбекшиказахского района Алма-Атинской области 1980 года рождения. Он распространял в интернете заведомо ложную информацию и уже раскаялся в содеянном, сообщили в МВД республики. Возбуждено уголовное дело, задержанному может грозить штраф, общественные работы, ограничение или лишение свободы.

Ранее в мессенджерах начал распространяться видеоролик, на котором человек в белом халате утверждает, что, по его данным, в Алма-Ате зарегистрировано уже около 70 больных коронавирусом. Минздрав страны заявил, что случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. В Китае зафиксировано почти восемь тысяч случаев заболевания, от которого скончались 170 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!