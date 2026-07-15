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00:25, 15 июля 2026Мир

Законопроект о санкциях против России даст Трампу неожиданные полномочия

РИА Новости: Новый проект о санкциях даст Трампу возможность изменить давление на Россию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В новом законопроекте Соединенных Штатов о санкциях против России нашли лазейку, которая сможет помочь главе Белого дома Дональду Трампу отменить санкции в отношении Москвы. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа.

Указывается, что новая законотворческая инициатива позволяет американскому лидеру отменять действие введенных рестрикций, если это будет отвечать национальным интересам США.

«Президент вправе, с учетом положений подраздела (b), отказаться от применения любого санкционного положения в отношении иностранного лица, любого ограничения в отношении лица или любой пошлины, предусмотренных настоящим разделом», — приводит издание фрагмент из законопроекта.

Между тем, лидер Соединенных Штатов будет обязан в качестве предварительного шага направить в Конгресс официальное письменное подтверждение. Кроме того, президент должен предоставить отчет с перечислением положений, которые объяснили бы причину такого шага.

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь прокомментировал законопроект о новых санкциях против России. Он уточнил, что новый пакет поддерживается в Белом доме.

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