В США высказались о сроке введения новых санкций против России

Сенатор Блюменталь: США примут новые санкции против России до августа

Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь прокомментировал законопроект о новых санкциях против России. Его слова приводит РИА Новости.

Блюменталь высказался о сроке введения новых санкций против России и заявил, что они вступят в силу в ближайшее время. «Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа», — допустил он.

Ранее в США раскрыли детали новых санкций против России. По данным The Wall Street Journal, меры предусматривают ограничения против крупнейших покупателей российских нефти и газа, включая Китай и Индию. Инициатива также предполагает санкции против оборонных, энергетических и финансовых объектов России, а также теневого флота.