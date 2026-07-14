Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:22, 14 июля 2026Экономика

В США раскрыли детали новых санкций против России

WSJ: Новые санкции против РФ предусматривают меры против Китая и Индии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в том числе против Китая и Индии. Детали новых санкций раскрыло издание The Wall Street Journal.

По данным источников, американский президент Дональд Трамп может ввести пошлины против отдельных государств в размере до 100 процентов, если эти страны будут содействовать продаже энергоносителей из РФ. Законопроект также включает положение о санкциях против оборонных, энергетических и финансовых объектов России, а также теневого флота.

«Мы дорабатывали его на протяжении времени в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода», — подчеркнул сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над законопроектом вместе с Грэмом.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    Подсчитано количество летевших в направлении Московского региона беспилотников ВСУ
    Иран атаковал ракетами американские базы
    Мужчина выстрелил в лицо прохожему в российском городе
    США провалили план производства артснарядов из-за Украины
    В России задумали уполовинить госскидки на покупку одного типа машин
    Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой
    Прилет самой мощной российской авиабомбы по объекту ВСУ сняли на видео
    В США скептически отнеслись к новым санкциям против России
    США вновь ударили по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok