WSJ: Новые санкции против РФ предусматривают меры против Китая и Индии

Проект новых санкций против России, составленный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российской нефти и газа, в том числе против Китая и Индии. Детали новых санкций раскрыло издание The Wall Street Journal.

По данным источников, американский президент Дональд Трамп может ввести пошлины против отдельных государств в размере до 100 процентов, если эти страны будут содействовать продаже энергоносителей из РФ. Законопроект также включает положение о санкциях против оборонных, энергетических и финансовых объектов России, а также теневого флота.

«Мы дорабатывали его на протяжении времени в ходе переговоров с торговым представителем США, а также с коллегами из Белого дома. Это был очень сложный, кропотливый и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубейшего подхода», — подчеркнул сенатор-демократ Ричард Блюменталь, работавший над законопроектом вместе с Грэмом.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.