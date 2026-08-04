Mia Boyka рассказала об абьюзивных отношениях

Скандальная певица Mia Boyka призналась, что набирала вес после абьюзивных отношений

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) рассказала о тяжелом опыте абьюзивных отношений с бывшим партнером. Об этом она высказалась в шоу рэпера Басты (Василий Вакуленко) «Вопрос ребром».

Мария призналась, что около года назад приняла решение завершить отношения, в которых ее якобы постоянно унижали.

«Мне постоянно говорили, что уже 28, а у меня ни мужа, ни детей, что я старая дева, никому не нужна. Я стала неуверенной в себе, набрала вес», — сообщила артистка.

Также Бойко заявила, что период после расставания был тяжелым. «Ушла с щенком двухмесячным на руках, у меня забрали машину, которую подарили, мне негде было жить», — добавила она.

Ранее зрители концерта Mia Boyka в Набережных Челнах пришли в розовом в ответ на ее критику. В эфире одного из развлекательных проектов она призывала мужчин не носить одежду такого цвета.