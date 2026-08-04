Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:47, 4 августа 2026 (обновлено: 15:56, 4 августа 2026)Культура

Mia Boyka рассказала об абьюзивных отношениях

Скандальная певица Mia Boyka призналась, что набирала вес после абьюзивных отношений
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) рассказала о тяжелом опыте абьюзивных отношений с бывшим партнером. Об этом она высказалась в шоу рэпера Басты (Василий Вакуленко) «Вопрос ребром».

Мария призналась, что около года назад приняла решение завершить отношения, в которых ее якобы постоянно унижали.

«Мне постоянно говорили, что уже 28, а у меня ни мужа, ни детей, что я старая дева, никому не нужна. Я стала неуверенной в себе, набрала вес», — сообщила артистка.

Также Бойко заявила, что период после расставания был тяжелым. «Ушла с щенком двухмесячным на руках, у меня забрали машину, которую подарили, мне негде было жить», — добавила она.

Ранее зрители концерта Mia Boyka в Набережных Челнах пришли в розовом в ответ на ее критику. В эфире одного из развлекательных проектов она призывала мужчин не носить одежду такого цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области
    Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО
    Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»
    Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали
    В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    В ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса в Сеуте
    Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok