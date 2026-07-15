Назван новый главный тренер сборной Франции

Фабрицио Романо: Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции. Имя специалиста в соцсети X назвал журналист Фабрицио Романо.

Он отметил, что скоро о назначении будет объявлено официально. Зидан сменит на посту главного тренера французов Дидье Дешама.

Ранее сборная Франции не смогла выйти в финал чемпионата мира 2026 года. В полуфинале трехцветные со счетом 0:2 уступили сборной Испании.

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством трехцветные стали чемпионами мира, вице-чемпионами Европы и победителями Лиги наций УЕФА. Зидан не работал тренером на протяжении пяти лет после того, как в 2021-м покинул мадридский «Реал».