Испания всухую обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026. Почти весь матч французы провели в обороне

Испания победила Францию со счетом 2:0 и стала первым финалистом ЧМ-2026 по футболу

Испания всухую обыграла Францию в первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 июля, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Матч завершился победой испанцев со счетом 2:0.

Испанцы доминировали на поле

На 20-й минуте первого тайма защитник сборной Франции Люка Динь неаккуратно сыграл в собственной штрафной. Футболист, пытаясь выбить мяч, но ударил по ноге форварда сборной Испании Ламина Ямаля. Рефери назначил пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль. Спустя восемь минут трехцветным пришлось делать вынужденную замену: место получившего травму центрального защитника Вильяма Салиба занял Максанс Лакруа.

На исходе часа игры защитник сборной Испании Педро Порро подключился к атаке, сыграл в стенку с Дани Ольмо, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в сетку, удвоив преимущество испанцев. Французы практически не создали опасных моментов до финального свистка. Первый удар в створ они нанесли на 81-й минуте. Счет остался неизменным, и испанцы вышли в финал, где сыграют с победителем пары Англия — Аргентина. Проигравший встретится с французами в матче за третье место.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Обе команды до полуфинала не потерпели на ЧМ ни одного поражения

Франция шла по турниру без потери очков. В группе с Сенегалом, Норвегией и Ираком трехцветные взяли девять очков из девяти, после чего в 1/16 финала разгромили Швецию (3:0), затем с минимальным счетом победили Парагвай (1:0) и уверенно обыграли Марокко (2:0). До полуфинала Франция не пропустила в плей-офф ни одного мяча.

Испания стартовала на ЧМ-2026 сенсационной ничьей с Кабо-Верде, после чего победила Саудовскую Аравию и Уругвай. В плей-офф испанцы так же, как и французы, завершили все матчи победами в основное время. Друг за другом были обыграны Австрия, Португалия и Бельгия.

Перед началом матча французы считались фаворитами

Букмекеры отдавали небольшое предпочтение сборной Франции. Вероятность ее выхода в финал оценивалась в 55 процентов, Испании — в 45 процентов.

Также предлагалось сделать ставку на точный счет в основное время. Самым популярным вариантом с коэффициентом 5,00 был 1:1. Букмекеры не ожидали слишком результативной игры: на то, что в матче будет забито больше двух мячей, предлагалось поставить с коэффициентом 1,92.

Испания и Франция сыграли 39-й матч друг с другом

Преимущество на стороне испанцев — 19 побед против 13. Еще семь встреч завершились вничью. Чаще всего команды проводили товарищеские матчи (26 раз). В рамках финальной стадии чемпионата мира сборные встретились всего второй раз. В 2006 году сборная Франции со счетом 3:1 одержала победу над Испанией в матче 1/8 финала мундиаля.

В последний раз перед нынешней игрой команды встречались в июне 2025 года в полуфинале Лиги наций УЕФА. Та встреча получилась сверхрезультативной — команды забили на двоих девять мячей, а итоговую победу со счетом 5:4 одержали испанцы, являющиеся действующими чемпионами Европы.