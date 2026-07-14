Назван наиболее вероятный счет в полуфинальном матче ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Наиболее вероятным счетом в полуфинальном матче ЧМ между Францией и Испанией назвали 1:1

Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между Францией и Испанией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, команды, скорее всего, завершат основное время со счетом 1:1. На такое развитие событий можно поставить с коэффициентом 5,00. Вторым по популярности является счет 1:0 в пользу французов. На него можно поставить с коэффициентом 8,40.

Фаворитом противостояния букмекеры считают французов. На их выход в финал чемпионата мира можно поставить с коэффициентом 1,65. Проход испанцев оценивается коэффициентом 2,25.

Матч между французами и испанцами пройдет во вторник, 14 июля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.