Россиянам назвали первые шаги при алкоголизме у близких

Врач Крашкина: При признаках алкоголизма у близких важно действовать по четкому плану

При появлении у близкого человека признаков проблем с алкоголем важно не поддаваться эмоциям и действовать по четкому плану, предупредила кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что первые шаги — наблюдение за симптомами, спокойный разговор и обращение к специалистам.

«Не начинайте с обвинений или публичных сцен: агрессия и стыд обычно усугубляют проблему. Выберите приватный момент, когда близкий трезв и не уставший. Начинайте с наблюдений: "Я заметила, что…", описывайте факты, а не личные оценки. Такой подход снижает защитную реакцию», — пояснила врач.

Поводом для беспокойства, по ее словам, должны стать увеличение частоты приемов алкоголя, потеря контроля, стремление опохмелиться на следующий день, ухудшение работоспособности, конфликты в семье и финансовые проблемы. Если присутствуют два-три из этих признаков, пора планировать разговор. Крашкина советует использовать технику мотивационного интервью: задавать открытые вопросы, отражать ответы и поддерживать автономию человека. Цель — не убедить силой, а помочь ему самому осознать проблему.

Особого внимания, считает специалист, требует оценка физической зависимости. Если человек пьет ежедневно в больших объемах или испытывает симптомы отмены — тремор рук, потливость, тревогу, тошноту, нарушения сна, — ему может потребоваться экстренная медицинская помощь. В таких случаях, предупредила она, необходимо показать его психотерапевту или наркологу для оценки рисков и решения о госпитализации. Первичный контакт лучше установить с психотерапевтом, психиатром-наркологом или клиническим психологом — они проведут скрининг и подскажут тактику.

Врач также рекомендует организовать безопасную домашнюю среду, убрав избыток алкоголя, но без чрезмерного контроля, который лишь усилит скрытность и сопротивление. Важно установить ясные границы: не покрывать кредиты, не терпеть агрессивное поведение. Созависимость, когда близкие берут на себя ответственность за поведение зависимого, препятствует выздоровлению, поэтому при необходимости стоит обратиться к семейному психотерапевту, объяснила Крашкина.

«Если не знаете, как говорить или какие меры безопасны, прямо признайте это: "Я не эксперт, но хочу помочь, давай запишемся на прием к врачу вместе". Такой честный подход уменьшает напряжение и переводит ситуацию в конструктивное русло», — заключила Крашкина.

Ранее кардиохирург Джереми Лондон и профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм заявили, что вино не увеличивает продолжительность жизни. По словам Лондона, ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя связано с долголетием, теперь это утверждение находится под большим сомнением.