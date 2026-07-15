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Из жизни
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00:31, 15 июля 2026Из жизни

Женщина занялась сексом на улице и попала на видео

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: OLHA TOLSTA / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде любовники занялись сексом в популярном парке в Паттайе и попали на видео. Об этом пишет The Thaiger.

Ролик, на котором мужчина и женщина предаются любовным утехам в парке рано утром, стал распространяться в социальных сетях 14 июля. Любовники выбрали для уединения каменный столик для пикников в глубине парка.

Охранник рассказал, что в четвертом часу ночи патрулировал территорию и видел за столиком мужчину, похожего на выходца с Ближнего Востока, однако он был один и ничего предосудительного не делал. Сотрудник парка поверил, что кто-то нарушал общественный порядок в его смену, только когда увидел ролик. Он признался, что его коллеги и раньше ловили в парке парочки, ищущие уединения.

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Жители Паттайи призвали власти усилить ночное патрулирование парковых зон и установить больше видеокамер, чтобы предотвращать непристойное поведение и другие преступления в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт. Кроме того, они обругали мужчину, который возмутился их поведением.

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