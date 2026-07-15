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00:10, 15 июля 2026Бывший СССР

Одесса подверглась мощному удару

Одесса подверглась мощному ракетному удару
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Мощные взрывы прозвучали в Одессе и области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время ракетному удару подвергаются военные и инфраструктурные объекты Украины. В одном из районов портового города начался пожар и появился столб густого дыма.

Предварительно, Российская армия поразила пусковые установки ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники-камикадзе по территории Крыма. Кроме того, по утверждению местных властей, повреждения получило одно из предприятий.

14 июля Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударные беспилотники поразили несколько сухогрузов на рейде порта Одесса. Высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов. Под ударом оказались пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

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