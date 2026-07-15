Названа неожиданная опасность просмотра порнографии

Симптомы депрессии оказались устойчиво связаны с более частым просмотром порнографии. К такому неожиданному выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти трех тысяч взрослых американцев. Результаты опубликованы в журнале Psychiatry Research.

В исследовании приняли участие 2806 человек, средний возраст которых составил 51 год. На протяжении двух лет участники пять раз проходили опросы, в которых оценивались выраженность симптомов депрессии и частота просмотра порнографии. При анализе ученые также учли возраст, пол и моральное отношение респондентов к подобному контенту.

Во всех пяти волнах наблюдения люди с более выраженными симптомами депрессии чаще сообщали о просмотре порнографии. Эта связь сохранялась независимо от пола, возраста и личного осуждения порнографии, что говорит о ее устойчивости на уровне популяции.

При этом исследователи не нашли доказательств того, что депрессия со временем заставляет человека чаще смотреть порнографию или, наоборот, просмотр порнографии приводит к развитию депрессии. По словам авторов, результаты отражают стабильную связь между этими явлениями, а не причинно-следственные отношения.

Ранее ученые выяснили, что ведение дневника о собственной жизни помогает справляться с депрессивными симптомами.