Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 15 июля 2026Наука и техника

Названа неожиданная опасность просмотра порнографии

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Симптомы депрессии оказались устойчиво связаны с более частым просмотром порнографии. К такому неожиданному выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти трех тысяч взрослых американцев. Результаты опубликованы в журнале Psychiatry Research.

В исследовании приняли участие 2806 человек, средний возраст которых составил 51 год. На протяжении двух лет участники пять раз проходили опросы, в которых оценивались выраженность симптомов депрессии и частота просмотра порнографии. При анализе ученые также учли возраст, пол и моральное отношение респондентов к подобному контенту.

Во всех пяти волнах наблюдения люди с более выраженными симптомами депрессии чаще сообщали о просмотре порнографии. Эта связь сохранялась независимо от пола, возраста и личного осуждения порнографии, что говорит о ее устойчивости на уровне популяции.

При этом исследователи не нашли доказательств того, что депрессия со временем заставляет человека чаще смотреть порнографию или, наоборот, просмотр порнографии приводит к развитию депрессии. По словам авторов, результаты отражают стабильную связь между этими явлениями, а не причинно-следственные отношения.

Ранее ученые выяснили, что ведение дневника о собственной жизни помогает справляться с депрессивными симптомами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану
    Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США
    Украину предупредили о проблеме с производством ракет для Patriot
    Иран ударил по американской базе в Иордании
    Раскрыт порядок действий в случае измены партнера
    Кара Делевинь назвала съемку без трусов для Playboy бунтарством
    В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России
    Россиянам напомнили о сроках уплаты одного налога
    В нескольких регионах России сообщили об улучшении ситуации с бензином
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok